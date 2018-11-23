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Путин опять приехал в Крым

Пятница, 23 ноября 2018, 14:01

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым и провел там заседание президиума Госсовета РФ.

Путин провёл расширенное заседание президиума Государственного совета на территории гостиничного комплекса "Мрия", сообщает сайт Кремля.

Заседание президиума Госсовета РФ в Крыму
Заседание президиума Госсовета РФ в Крыму
kremlin.ru

Рассматривались задачи, стоящие перед главами регионов и определённые в указе президента РФ "о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года".

 

Заседание прошло в формате неформального диалога Путина с главами субъектов РФ.

Біло предусмотрено 7 круглых столов с участниками рабочей группы "Системные вопросы", а также 6 подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов.

В то же время президент Украины Петр Порошено во время встречи с президентом Словакии Андреем Киской заявил, что от визитов Путина Крым российским не станет.

"От этих визитов Крым российским не станет. Крым был и останется украинским. Санкции против РФ должны оставаться, пока РФ не уйдет из Крыма и Донбасса", - сказал Порошенко.

 

Перед началом заседания российский президент осмотрел территорию гостиницы, которая с 8 ноября находится под санкциями США,

Его сопровождал глава Сбербанка Герман Греф.

 

Начиная вступительную речь, Путин поблагодарил Грефа за то, что тот предоставил "такую хорошую площадку" для работы и показал ему отельный комплекс.

"Хороший объект, очень красивый. Поздравляю "Сбербанк", это хорошая работа. Скоро ещё виноградник здесь у него будет и всё, что положено к винограднику. Будет полностью укомплектованная гостиница", – заявил он.

 

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года и продолжает оккупацию, несмотря на санкции западных стран и Украины.

Украинская правда
Темы: КрымПутинРосcия
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