Путин опять приехал в Крым

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Пятница, 23 ноября 2018, 15:01

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым и провел там заседание президиума Госсовета РФ.

На территории гостиничного комплекса "Мрия" Путин провёл расширенное заседание президиума Государственного совета, сообщает сайт Кремля.

Заседание президиума Госсовета РФ в Крыму
Заседание президиума Госсовета РФ в Крыму
kremlin.ru

Рассматривались задачи, стоящие перед главами регионов и определённые в указе президента РФ "о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года".

 

Заседание прошло в формате неформального диалога Путина с главами субъектов РФ.

Біло предусмотрено 7 круглых столов с участниками рабочей группы "Системные вопросы", а также 6 подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов.

 

Перед началом заседания российский президент осмотрел территорию гостиницы, которая с 8 ноября находится под санкциями США,

Его сопровождал глава Сбербанка Герман Греф.

Темы: Крым Путин
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