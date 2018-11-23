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У Порошенка відповіли на звинувачення "Батьківщини" щодо глузувань з Тимошенко

П'ятниця, 23 листопада 2018, 17:27
У Порошенка відповіли на звинувачення Батьківщини щодо глузувань з Тимошенко

Нардеп з фракції БПП Сергій Березенко заявляє, що ані він сам, ані його колеги по партії не розміщували в Києві антирекламу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Про це він повідомив у Facebook.

"Ні я, Березенко Сергій Іванович, ні члени нашої команди не мають жодного відношення до антиреклами лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яка заполонила сьогодні увесь Київ", - пише він.

Березенко запевнив, що вважає будь-яке згадування чи використання вікових або фізіологічних особливостей людини для реклами "принизливим, ницим і негідним вчинком".

"У нашої команди достатньо офіційних аргументів, які дозволять українцям зробити вибір на користь тих програм, тих європейських цінностей, які ми сповідуємо", - зазначає депутат.

Він застеріг усіх, хто робить такі "брудні провокації", що вони "понижують рівень політичної етики та роблять Україну слабшою".

Раніше в п'ятницю партія "Батьківщина" заявила, що за наказом президента Петра Порошенка у Києві та на околицях столиці розвісили образливі для її лідера Юлії Тимошенко антирекламні білборди.

На одному з них зображена Тимошенко з підписом: "2019 Останній шанс для бабусі".

"Батьківщина" звинуватила у безпосередньому розміщені антиреклами депутата Березенка, "якому і належать рекламні площі".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоТимошенкоскандалреклама
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