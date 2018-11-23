У Порошенко ответили на обвинения "Батькивщины" из-за насмешек над Тимошенко

Нардеп из фракции БПП Сергей Березенко заявляет, что ни он сам, ни его коллеги по партии не размещали в Киеве антирекламу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Ни я, Березенко Сергей Иванович, ни члены нашей команды не имеют никакого отношения к антирекламе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая заполонила сегодня весь Киев", - пишет он.

Березенко заверил, что считает любое упоминание или использования возрастных или физиологических особенностей человека для рекламы "унизительным, низким и недостойным поступком".

"У нашей команды достаточно официальных аргументов, которые позволят украинцам сделать выбор в пользу тех программ, тех европейских ценностей, которые мы исповедуем", - отмечает депутат.

Он предостерег всех, кто делает такие "грязные провокации", что они "понижают уровень политической этики и делают Украину слабой".

Ранее в пятницу партия "Батькивщина" заявила, что по приказу президента Петра Порошенко в Киеве и окрестностях столицы развесили оскорбительные для ее лидера Юлии Тимошенко антирекламные билборды.

На одном из них изображена Тимошенко с подписью: "2019 Последний шанс для бабушки".

"Батькивщина" обвинила в непосредственном размещении антирекламы депутата Березенко, "которому и принадлежат рекламные площади".