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"Межигір'ю" почали шукати нового хазяїна

П'ятниця, 23 листопада 2018, 17:34
Межигір'ю почали шукати нового хазяїна

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, шукає управлінців для колишньої резиденції Віктора Януковича у Нових Петрівцях.

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Агентство пропонує потенційним управителям розпорядження "Межигір’ям" на підставі договору.

"Управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату, а також на відшкодування необхідних витрат, понесених ним у зв’язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління", - наголошують у прес-службі.

Своє рішення про пошук управителів для колишньої резиденції президента-втікача в АРМА пояснюють тим, що відповідно до законодавства АРМА не може витрачати бюджетні кошти на утримання і обслуговування активів.

"Натомість, відповідні заходи можуть і мають організовуватися управителем, відібраним у порядку, встановленому законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активів", - зазначили в Агентстві.

Майно резиденції "Межигір’я" було заарештоване у липні 2015 року.

На початку липня 2018 року стало відомо, що суд передав в управління АРМА нерухомість арештованого "Межигір’я".

Також в АРМА передали земельну ділянку площею 1,7688 га, розташовану поза межами села, ще один будинок площею 619,6 кв.м, квартиру площею 239,40 кв.м та два гаражі.

Українська правда

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Теми: Межигір’я
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