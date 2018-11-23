"Межигорью" начали искать нового хозяина

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ищет управленцев для бывшей резиденции Виктора Януковича в Новых Петровцах.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Агентство предлагает потенциальным управляющим распоряжение "Межигорьем" на основании договора.

"Управление активами осуществляется на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их стоимости. Управляющий имеет право на плату, а также на возмещение необходимых расходов, понесенных им в связи с управлением активами, которые отчисляются непосредственно из доходов от использования принятых в управление активов. Управляющий не вправе отчуждать активы, принимаемые им в управление", - отмечают в пресс-службе.

Свое решение о поиске управленцев для бывшей резиденции беглого президента в АРМА объясняют тем, что в соответствии с законодательством АРМА не может тратить бюджетные средства на содержание и обслуживание активов.

"Однако соответствующие меры могут и должны организовываться управляющим, отобранным в порядке, установленном законом, и оплачиваться исключительно из доходов от управления, получаемых управляющим в процессе коммерческого использования активов", - отметили в Агентстве.

Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано в июле 2015 года.



В начале июля 2018 года стало известно, что суд передал в управление АРМА недвижимость арестованного "Межигорья".



Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами деревни, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража.