Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Межигорью" начали искать нового хозяина

Пятница, 23 ноября 2018, 17:34
Межигорью начали искать нового хозяина

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ищет управленцев для бывшей резиденции Виктора Януковича в Новых Петровцах.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Агентство предлагает потенциальным управляющим распоряжение "Межигорьем" на основании договора.

"Управление активами осуществляется на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их стоимости. Управляющий имеет право на плату, а также на возмещение необходимых расходов, понесенных им в связи с управлением активами, которые отчисляются непосредственно из доходов от использования принятых в управление активов. Управляющий не вправе отчуждать активы, принимаемые им в управление", - отмечают в пресс-службе.

Свое решение о поиске управленцев для бывшей резиденции беглого президента в АРМА объясняют тем, что в соответствии с законодательством АРМА не может тратить бюджетные средства на содержание и обслуживание активов.

"Однако соответствующие меры могут и должны организовываться управляющим, отобранным в порядке, установленном законом, и оплачиваться исключительно из доходов от управления, получаемых управляющим в процессе коммерческого использования активов", - отметили в Агентстве.

Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано в июле 2015 года.

В начале июля 2018 года стало известно, что суд передал в управление АРМА недвижимость арестованного "Межигорья".

Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами деревни, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Межигорье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Межигорье
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Межигорье получит статус парка-памятника, Зеленский подготовил указ – Немчинов
"Межигорье" официально станет парком-памятником
Последние новости
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Все новости...
Реклама: