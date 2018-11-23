"Шахтар" втрачає очки у матчі з ФК "Львів"

Донецький "Шахтар" у матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги не зумів обіграти ФК "Львів".

Гра, що пройшла у Харкові 23 листопада, завершилася нульовою нічиєю.

Поєдинок проходив при повній перевазі "Шахтаря" з достатньою кількістю гольових моментів, а героєм матчу можна вважати голкіпера львів`ян Олександра Бандуру. Вже на перших хвилинах поєдинку удар Тайсона відбиває Бандура. На 28-й хвилині Сергій Болбат з кількох метрів не зумів поцілити у порожні ворота гостей.

На початку другого тайму вже був момент у львів`ян, але бразилець Бруно з вигідної позиції не зумів переграти Андрія П’ятова. Через кілька хвилин Бандура не дав себе переграти вже Тайсону.

Ще два моменти, щоб вирвати перемогу, "Шахтар" втратив на 81-й та 83-й хвилині. Спочатку Дентіньо бив у кут воріт і Бандура знову демонструє чудову реакцію, відбивши м`яча. Через кілька хвилин був удар Тайсона та рикошет від захисника ФК "Львів", і м`яч ледве не залетів у ворота.

У завершальні хвилини матчу гравці ФК "Львів" не дали "гірникам" створити щось небезпечне біля своїх воріт, відібравши у лідера УПЛ важливі два очки.

Варто зазначити, що ця нічия для "Шахтаря" стала лише другою після 16 турів чемпіонату.