"Шахтар" втрачає очки у матчі з ФК "Львів"

496 переглядів
П'ятниця, 23 листопада 2018, 21:17

Донецький "Шахтар" у матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги не зумів обіграти ФК "Львів".

Гра, що пройшла у Харкові 23 листопада, завершилася нульовою нічиєю.

Поєдинок проходив при повній перевазі "Шахтаря" з достатньою кількістю гольових моментів, а героєм матчу можна вважати голкіпера львів`ян Олександра Бандуру. Вже на перших хвилинах поєдинку удар Тайсона відбиває Бандура. На 28-й хвилині Сергій Болбат з кількох метрів не зумів поцілити у порожні ворота гостей.

На початку другого тайму вже був момент у львів`ян, але бразилець Бруно з вигідної позиції не зумів переграти Андрія П’ятова. Через кілька хвилин Бандура не дав себе переграти вже Тайсону.

Ще два моменти, щоб вирвати перемогу, "Шахтар" втратив на 81-й та 83-й хвилині. Спочатку Дентіньо бив у кут воріт і Бандура знову демонструє чудову реакцію, відбивши м`яча. Через кілька хвилин був удар Тайсона та рикошет від захисника ФК "Львів", і м`яч ледве не залетів у ворота.

У завершальні хвилини матчу гравці ФК "Львів" не дали "гірникам" створити щось небезпечне біля своїх воріт, відібравши у лідера УПЛ важливі два очки.

Варто зазначити, що ця нічия для "Шахтаря" стала лише другою після 16 турів чемпіонату.

Українська правда
Теми: футбол
powered by lun.ua
По темі
Збірна України в товариському матчі зіграла унічию з Туреччиною в Анталії 20 листопада 2018, 21:35
Збірна України розгромно поступилася словакам, але виграла групу Ліги Націй 17 листопада 2018, 00:20
"Шахтар" легко переграв "Ворсклу" у Полтаві 11 листопада 2018, 22:09
Усі новини
Головні новини
У Польщі порушили справу через наклейку з тризубом на авто українця
Новини дня: бюджет-2019, позов до РФ по MH17 та справа Приватбанку проти Коломойського
В суді Одеси сталась масова бійка, півсотні людей затримані
У Порошенка відповіли на звинувачення "Батьківщини" щодо глузувань з Тимошенко
Усі новини
Лайфхаки

Чорна п'ятниця: як витратити гроші безпечно і з максимальною користю

здоров'я

Чому лікарі радять схуднути перед вагітністю