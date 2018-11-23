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"Шахтер" теряет очки в матче с ФК "Львов"

Пятница, 23 ноября 2018, 20:17
Шахтер теряет очки в матче с ФК Львов

Донецкий "Шахтер" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги не сумел обыграть ФК "Львов".

Игра, прошедшая в Харькове 23 ноября, завершилась нулевой ничьей.

Поединок проходил при полном преимуществе "Шахтера" с достаточным количеством голевых моментов, а героем матча можно считать голкипера львовян Александра Бандуру. Уже на первых минутах поединка удар Тайсона отражает Бандура. На 28-й минуте Сергей Болбат с нескольких метров не сумел попасть в пустые ворота гостей.

В начале второго тайма уже был момент у львовян, но бразилец Бруно из выгодной позиции не сумел переиграть Андрея Пятова. Через несколько минут Бандура не дал себя переиграть уже Тайсону.

Еще два момента, чтобы вырвать победу, "Шахтер" потерял на 81-й и 83-й минуте. Сначала Дентиньо бил в угол ворот и Бандура снова демонстрирует великолепную реакцию, отбив мяч. Через несколько минут был удар Тайсона и рикошет от защитника ФК "Львов", и мяч чуть не залетел в ворота.

В заключительные минуты матча игроки ФК "Львов" не дали "горнякам" создать что-то опасное у своих ворот, отобрав у лидера УПЛ важные два очка.

Стоит отметить, что эта ничья для "Шахтера" стала лишь второй после 16 туров чемпионата.

Украинская правда
Темы: футбол
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