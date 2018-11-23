Пенсійний фонд України підтвердив співпрацю з Росією у питаннях кримчан

Пенсійний фонд підтвердив, що співпрацює з РФ в питаннях пенсійних справ кримчан, які звертаються до ПФУ для отримання пенсії на материковій частині України.

Про це йдеться у відповіді українського відомства на запит видання "Крим.Реалії".

"Для забезпечення права особи, яка постійно живе на тимчасово окупованій території АРК і Севастополя, на пенсійне забезпечення згідно із законодавством України територіальний орган на підставі поданих документів направляє запит про витребування пенсійної справи до органів Російської Федерації (Пенсійний фонд Росії або в інші міністерства і відомства, що здійснюють пенсійне забезпечення в Росії)", – повідомили в Пенсійному фонді України.

У документі зазначається, що в запитах вказуються дані про особу, що "дозволяють ідентифікувати її як одержувача пенсії за попереднім місцем проживання".

Водночас у відомстві стверджують, що "не передають персональні дані жителів АРК і Севастополя, які виїхали на материкову частину України".

У Пенсійному фонді України зазначили, що відомство не веде листування з пенсійними органами анексованого Криму, а з Росією листування ведеться відповідно до законодавства України та міжнародної угоди.

Також повідомляється, що громадяни України, які живуть на території АРК і Севастополя, які не отримали громадянство Росії і не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Росії, мають право на отримання виплат згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Згідно з цим порядком, громадянин подає до територіального органу заяву про отримання пенсії відповідно до законодавства України із зазначенням місця проживання (реєстрації) та паспорт громадянина України, уточнили в Пенсійному фонді України.

Заступник постійного представника президента України в АРК Ізет Гданов 15 листопада звинуватив Пенсійний фонд Генічеська в незаконній передачі окупаційній владі анексованого Росією Криму персональних даних кримчан.