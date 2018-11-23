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Пенсионный фонд Украины подтвердил сотрудничество с Россией в вопросах крымчан

Пятница, 23 ноября 2018, 22:35
Пенсионный фонд Украины подтвердил сотрудничество с Россией в вопросах крымчан

Пенсионный фонд подтвердил, что сотрудничает с РФ в вопросах пенсионных дел крымчан, которые обращаются в ПФУ для получения пенсии на материковой части Украины.

Об этом говорится в ответе украинского ведомства на запрос издания "Крым.Реалии".

"Для обеспечения права лица, постоянно живущего на временно оккупированной территории АРК и Севастополя, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Украины, территориальный орган на основании представленных документов направляет запрос об истребовании пенсионного дела в органы Российской Федерации (Пенсионный фонд России или в другие министерства и ведомства, осуществляющие пенсионное обеспечение в России)", - сообщили в пенсионном фонде Украины.

В документе отмечается, что в запросах указываются данные о лице, которые "позволяют идентифицировать его как получателя пенсии по прежнему месту жительства".

В то же время в ведомстве утверждают, что "не передают персональные данные жителей АРК и Севастополя, которые выехали на материковую часть Украины".

В Пенсионном фонде Украины отметили, что ведомство не ведет переписку с пенсионными органами аннексированного Крыма, а с Россией переписка ведется в соответствии с законодательством Украины и международным соглашением.

Также сообщается, что граждане Украины, живущие на территории АРК и Севастополя, которые не получили гражданство России и не получают пенсии и социальных услуг от органов пенсионного обеспечения России, имеют право на получение выплат по закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Согласно этому порядку, гражданин подает в территориальный орган заявление о получении пенсии в соответствии с законодательством Украины с указанием места жительства (регистрации) и паспорт гражданина Украины, уточнили в Пенсионном фонде Украины.

 

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов 15 ноября обвинил Пенсионный фонд Геническа в незаконной передаче оккупационной власти аннексированного Россией Крыма персональных данных крымчан.

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