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Порошенко звільнив очільника Чернівецької ОДА

Субота, 24 листопада 2018, 01:47

Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Звільнити Фищука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента №389/2018 від 23 листопада.

Фищук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року.

З 2012 по 2014 він був народним депутатом від "Батьківщини", обраним в одномандатному окрузі № 202.

Напередодні Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернівецька областьПорошенко
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