Порошенко звільнив очільника Чернівецької ОДА

Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Звільнити Фищука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента №389/2018 від 23 листопада.

Фищук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року.

З 2012 по 2014 він був народним депутатом від "Батьківщини", обраним в одномандатному окрузі № 202.

Напередодні Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.