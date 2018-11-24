Порошенко звільнив очільника Чернівецької ОДА
Субота, 24 листопада 2018, 01:47
Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
"Звільнити Фищука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі президента №389/2018 від 23 листопада.
Фищук був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 5 лютого 2015 року.
З 2012 по 2014 він був народним депутатом від "Батьківщини", обраним в одномандатному окрузі № 202.
Напередодні Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.