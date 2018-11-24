Порошенко уволил главу Черновицкой ОГА

Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе президента №389/2018 от 23 ноября.

Фищук был назначен председателем Черновицкой областной государственной администрации 5 февраля 2015 года.

С 2012 по 2014 он был народным депутатом от "Батькивщины", избранным в одномандатном округе № 202.

Накануне Порошенко уволил председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.