Порошенко уволил главу Черновицкой ОГА
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Суббота, 24 ноября 2018, 02:47
Президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе президента №389/2018 от 23 ноября.
Фищук был назначен председателем Черновицкой областной государственной администрации 5 февраля 2015 года.
С 2012 по 2014 он был народным депутатом от "Батькивщины", избранным в одномандатном округе № 202.
Накануне Порошенко уволил председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза.