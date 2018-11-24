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Україна готує резолюцію ГА ООН про мілітаризацію Росією Чорного та Азовського морів

Субота, 24 листопада 2018, 04:04

Україна готує на грудень проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй про мілітаризацію Росією Чорного і Азовського морів.

Про це повідомила речник МЗС Катерина Зеленко у коментарі УНІАН.

"Очікується в грудні у рамках 73-ї сесії Генасамблеї ООН, це питання не розглядається в комітеті", - заявила Зеленко.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у грудні цього року має розглянути дві резолюції: щодо порушень прав людини в Криму та мілітаризації Чорного й Азовського морів.

Раніше Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН схвалив оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".

12 жовтня президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Міністерству закордонних справ РНБО дала три таємних доручення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореЧорне мореООНРосія
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