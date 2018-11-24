Україна готує резолюцію ГА ООН про мілітаризацію Росією Чорного та Азовського морів

20 переглядів
Субота, 24 листопада 2018, 05:04

Україна готує на грудень проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй про мілітаризацію Росією Чорного і Азовського морів.

Про це повідомила речник МЗС Катерина Зеленко у коментарі УНІАН.

"Очікується в грудні у рамках 73-ї сесії Генасамблеї ООН, це питання не розглядається в комітеті", - заявила Зеленко.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у грудні цього року має розглянути дві резолюції: щодо порушень прав людини в Криму та мілітаризації Чорного й Азовського морів.

Раніше Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН схвалив оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".

12 жовтня президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Міністерству закордонних справ РНБО дала три таємних доручення.

Теми: Азовське море Чорне море ООН Росія
powered by lun.ua
По темі
В Азовському морі затонула баржа з російським зерном 22 листопада 2018, 11:13
Британія звернулась до Росії у зв’язку з дестабілізацією на Азові 20 листопада 2018, 10:20
ЄС застосує "цільові заходи" у зв’язку з діями РФ в Азовському морі - Могеріні 19 листопада 2018, 19:32
Усі новини
Головні новини
Пенсійний фонд України підтвердив співпрацю з Росією у питаннях кримчан
Заповідник проти УПЦ МП: Скасовано незаконну перереєстрацію Почаївської лаври
Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів
У Польщі порушили справу через наклейку з тризубом на авто українця
Усі новини
Фото

Обережно, гаряче: пожежники оприлюднили календар з тваринами на 2019 рік

Культура

Середньовічні танці. Хто їх виконує в Україні та як долучитися