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Украина готовит резолюцию ГА ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей

Суббота, 24 ноября 2018, 04:04

Украина готовит на декабрь проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций о милитаризации Россией Черного и Азовского морей.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии УНИАН.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", - заявила Зеленко.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре этого года должна рассмотреть две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

Ранее Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Министерству иностранных дел СНБО дала три тайных поручения.

Темы: Азовское мореЧерное мореООНРосcия
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