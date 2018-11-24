Украина готовит резолюцию ГА ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей
Украина готовит на декабрь проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций о милитаризации Россией Черного и Азовского морей.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии УНИАН.
"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", - заявила Зеленко.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре этого года должна рассмотреть две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.
Ранее Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".
12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
Министерству иностранных дел СНБО дала три тайных поручения.