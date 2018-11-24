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Доба в районі ООС: 11 обстрілів, є поранені

Субота, 24 листопада 2018, 06:56

Минулої доби в районі бойових дій на Донбасі окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Троїцьке, Піски, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Березове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний.

Опорні пункти військ ООС біля Троїцького противник обстріляв протитанковими керованими ракетами та з 120 мм мінометв. Також, у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД.

Внаслідок бойових дій, два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 23 листопада двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного поранено.

Від початку цієї доби противник один раз обстріляв оборонні укріплення українських військ поблизу Кримського. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та мінометів 82-го калібру. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Теми: ООСбойові дії
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