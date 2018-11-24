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Сутки в районе ООС: 11 обстрелов, есть раненые

Суббота, 24 ноября 2018, 06:56

За прошедшие сутки в районе боевых действий на Донбассе оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Марьинка и Березовое.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный.

Опорные пункты войск ООС у Троицкого противник обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами и из 120 мм минометв. Также, в этом районе фиксировались выстрелы из ПТРД.

В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 23 ноября двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще однин ранен.

С начала этого периода противник один раз обстрелял оборонительные укрепления украинских войск вблизи Крымского. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Темы: ООСбоевые действия
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