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Порошенко вирішив надати гуманітарну допомогу Ємену, Судану і Конго

Субота, 24 листопада 2018, 15:20

Президент Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ємену, Судану та Республіці Конго на знак увічнення пам'яті жертв Голодомору.

Про це він заявив під час виступу на Міжнародному форумі "Україна пам’ятає – світ визнає!" до 85-х роковин Голодомору, повідомляє прес-служба президента.

"Давайте підтримаємо тих, хто сьогодні потребує нашої допомоги. Бо це нинішня наша спокута перед тими, кого не змогли вберегти в минулому", - сказав Порошенко.

"І на знак увічнення пам’яті жертв Голодомору я підтримав ініціативу про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго. Відповідний указ президента України уже підписано", - повідомив він.

Порошенко також закликав міжнародних партнерів підтримати підготовлений Україною проект декларації ООН до 85-х роковин Голодомору. 

Пізніше у промові до Дня пам'яті жертв Голодомору президент наголосив, що процес декомунізації в Україні має бути завершений.

"Звертаюся до Верховної Ради щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську", - сказав він, нагадавши, що вніс до парламенту відповідний законопроект.

Порошенко також подякував парламенту за ухвалення в першому читанні змін до Конституції, які закріплюють прагнення України до ЄС і НАТО.

"Лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує нам і мир, і безпеку, і незалежність, і подолання бідності", - наголосив президент.

Українська правда
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