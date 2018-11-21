Порошенко подав у Раду законопроект про зміну назви Дніпропетровської області

Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську.

Про це Порошенко повідомив 21 листопада у Facebook.

"Декомунізацію слід завершити. На карті України не може бути місця для Петровського", - написав президент.

За його словами, Петровський один із очільників комуністичної диктатури і співорганізатор та виконавець Голодомору, геноциду українського народу.

"Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів", - зазначив він і додав, що подав до ВР відповідний законопроект.

Також Порошенко написав, що Дніпропетровська область стане Дніпровською, а "місце Петровського – на смітнику історії".

Зокрема, назва Дніпропетровської області містить згадку про Григорія Петровського (1878 – 1958) – діяча комуністичного режиму в Україні, а отже, належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму, використання якої на всій території України заборонено.

Як повідомлялося, 20 листопада Верховна Рада провалила голосування за перейменування Дніпропетровської області.

Так, за зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську проголосувало всього 202 народних обранців із необхідних 226.

Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

Для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.