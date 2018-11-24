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Порошенко решил предоставить гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго

Суббота, 24 ноября 2018, 15:20

Президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Республике Конго в знак увековечения памяти жертв Голодомора.

Об этом он заявил во время выступления на Международном форуме "Украина помнит - мир признает!" к 85-й годовщине Голодомора, сообщает пресс-служба президента.

"Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Потому что это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - сказал Порошенко.

"И в знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписан", - сообщил он.

Порошенко также призвал международных партнеров поддержать подготовленный Украиной проект декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора.

Позже в речи ко Дню памяти жертв Голодомора президент подчеркнул, что процесс декоммунизации в Украине должен быть завершен.

"Обращаюсь к Верховной Раде относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую", - сказал он, напомнив, что внес в парламент соответствующий законопроект.

Порошенко также поблагодарил парламент за принятие в первом чтении изменений в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины в ЕС и НАТО.

"Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности", - подчеркнул президент.

Украинская правда
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