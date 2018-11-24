Порошенко: Історична відповідальність за Голодомор - на Російській Федерації

Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має терміну давності.

Про це під час церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України щоб повернути її назад, в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але... вони вже не зможуть повернути назад колесо історії", - заявив Порошенко.

За словами президента, геноцид українського народу був дуже ретельно спланований.

"Ним хотіли вирішити назавжди українське питання, яке століттями не давало спокою Росії", - зазначив глава держави.

Він додав, що лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує країні "і мир, і безпеку, і незалежність, і подолання бідності".

"Від цієї стратегії ми не відступимо. Україна обов’язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом ЄС ... Цю мету української нації свого часу визначив український поет Хвильовий: "Геть від Москви! Дайош Європу!"... І не буде більше ані Голодомору, ані Великого терору, ані русифікації", - заявив Порошенко.

При цьому Порошенко закликав Верховну Раду завершити процес декомунізації в Україні.

"Ми провели декомунізацію і стерли імена катів нашого народу з карти України, прибрали їхніх ідолів. Цей процес має бути завершений. Звертаюся до ВР щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську. Днями вніс до Верховної Ради відповідний законопроект. Закон вимагає це рішення провести через зміни до Конституції", - зазначив Порошенко.