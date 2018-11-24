Порошенко: Историческая ответственность за Голодомор - на Российской Федерации

Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как на правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности.

Об этом в ходе церемонии памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее назад, в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину. Но... они уже не смогут повернуть назад колесо истории", - заявил Порошенко.

По словам президента, геноцид украинского народа был очень тщательно спланирован.

"Им хотели решить навсегда украинский вопрос, который веками не давал покоя России", - отметил глава государства.

Он добавил, что только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует стране "и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности".

"От этой стратегии мы не отступим. Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом ЕС ... Эту цель украинской нации в свое время определил украинский поэт Хвылевой: "Прочь от Москвы! Даешь Европу!"... И не будет больше ни Голодомора, ни Большого террора, ни русификации", - заявил Порошенко.

При этом Порошенко призвал Верховную Раду завершить процесс декоммунизации в Украине.

"Мы провели декоммунизацию и стерли имена палачей нашего народа с карты Украины, убрали их идолов. Этот процесс должен быть завершен. Обращаюсь к ВР о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую. На днях внес в Верховную Раду соответствующий законопроект. Закон требует это решение провести через изменения в Конституции", - отметил Порошенко.