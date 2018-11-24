ООС: Окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів

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Субота, 24 листопада 2018, 19:03

У суботу окупаційні війська на Донбасі порушили режим припинення вогню 4 рази та вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про це 24 листопада повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. 

"У районі Новолуганського і Лебединського загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського противник застосував міномети калібру 82 мм", - повідомили у штабі.

Також окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по позиціях ООС біля хутора Вільний.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - зазначили у прес-центрі штабу ООС. 

Українська правда
Теми: ООС Донбас Мінські угоди
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