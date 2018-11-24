ООС: Оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов

В субботу оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня 4 раза и вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом 24 ноября сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"В районе Новолуганского и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Крымского противник применил минометы калибра 82 мм", - сообщили в штабе.

Также оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС возле хутора Вольного.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - отметили в пресс-центре штаба ООС.