Штаб: Ще один населений пункт на окупованому Донбасі - під контролем України

Населений пункт Розсадки на Світлодарській дузі повернуто під контроль України.

Про це 24 листопада повідомили у прес-центрі штабу Операції обєднаних сил.

"Сили спецоперацій під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки. Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць.

"У період кривавих боїв за Дебальцеве поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси. Населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і перебували у "сірій зоні", - повідомили у штабі ООС.

Населений пункт Розсадки на Світлодарській дузі повернуто під контроль України. фото - прес-центр штабу ООС

"Останнім часом бойовики проробили в селище "дорогу життя" та вели з села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР). Щоб унеможливити дії окупантів та виключити перебування там бойовиків, селище зачистили саме бійці ССО", - зазначили у штабі.



