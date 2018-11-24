Штаб: Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе - под контролем Украины

Населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге возвращен под контроль Украины.

Об этом 24 ноября сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Силы спецопераций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ООС под самым носом оккупантов подняли украинский флаг", - говорится в сообщении.

По данным штаба, спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца.

"В период кровавых боев за Дебальцево рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы. Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако из-за сложности обеспечения и близость позиций врага оборудовать там полноценные позиции было невозможно. Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне", - сообщили в штабе ООС.

Населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге возвращен под контроль Украины. фото - пресс-центр штаба ООС

"В последнее время боевики пробили в поселок "дорогу жизни" и вели из него обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить пребывание там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ООС", - отметили в штабе.

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