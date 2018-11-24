У Києві активісти "розкололи" Арку дружби народів на підтримку політв'язнів

Активісти і правозахисники у суботу наклеїли тимчасову наклейку у вигляді тріщини на Арку дружби народів у Києві на знак підтримки українських політв'язнів, які незаконно утримуються в РФ та анексованому Криму.

Про це у Facebook повідомила активістка "АвтоМайдану" Катерина Бутко.

"Створення "тріщини дружби" - акт солідарності з незаконно переслідуваними громадянами України, яких Росія перетворює на зброю у своїй гібридній війні, солідарності з цивільним населенням на загарбаних Російською Федерацією територіях, жест-відповідь на розв'язану та підтримувану сусідом-імперіалістом війну на сході України", - написала вона.

Фото - FB Kateryna Butko

"Особливо символічним є проведення даної акції у 85-ту річницю Голодомору", - додала Бутко.

Як повідомляє "Громадське", активісти підкреслили, що жодним чином не ставлять під сумнів культурну та історичну цінність пам’ятки і відкидають будь-які можливі спекуляції щодо цього.

Серед ініціаторів акції - організації "Медійна ініціатива за права людини", "Комітет солідарності - група підтримки кримських заручників", "Пряма лінія", "Центр громадянських свобод", "Автомайдан", "Свободу заручникам Кремля", активісти, представники мистецьких спільнот та інші небайдужі.

6 листопада перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Росія заблокувала питання звільнення заручників і політв’язнів та продемонструвала свою недоговороздатність.