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В Киеве активисты "раскололи" Арку дружбы народов в поддержку политзаключенных

Суббота, 24 ноября 2018, 23:58

Активисты и правозащитники в субботу наклеили временную наклейку в виде трещины на Арку дружбы народов в Киеве в знак поддержки украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ и аннексированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщила активистка "АвтоМайдана" Екатерина Бутко.

"Создание "трещины дружбы" - акт солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войне, солидарности с гражданским населением на захваченных Российской Федерацией территориях, жест-ответ на развязанную и поддерживаемую соседом-империалистом войну на востоке Украине", - написала она.

 
фото: Facebook Kateryna Butko

"Особенно символично проведения данной акции в 85-ю годовщину Голодомора", - добавила Бутко.

Как сообщает "Громадське", активисты подчеркнули, что никоим образом не ставят под сомнение культурную и историческую ценность памятника и отвергают любые возможные спекуляции на этот счет.

Среди инициаторов акции - организации "Медийная инициатива за права человека", "Комитет солидарности - группа поддержки крымских заложников", "Прямая линия", "Центр гражданских свобод", "АвтоМайдан", "Свободу заложникам Кремля", активисты, представители художественных сообществ.

6 ноября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Россия заблокировала вопрос освобождения заложников и политзаключенных, а также продемонстрировала свою недоговороспособность.

Темы: политзаключенныеакцииКиев
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