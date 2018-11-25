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МЗС РФ відмовилося визнати Голодомор виключно геноцидом українців

Неділя, 25 листопада 2018, 05:29

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що "спроби представити події 30 років ХХ століття виключно як "геноцид українського народу" не мають нічого спільного з історичними фактами.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, опублікованій у Facebook 24 листопада.

"У 30-і рр. XX століття в Радянському Союзі стався сильний голод, який зачепив багато народів, які проживали на території молодої держави. Він став спільною трагедією росіян, українців, казахів та інших народів країни і найбільшою гуманітарною катастрофою на території СРСР", - йдеться у заяві.

"Спроби представити ці трагічні події виключно як "геноцид українського народу" не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, вони носять політизований і антинауковий характер", - підкреслили в російському МЗС.

Як повідомлялось, під час церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років президент України Петро Порошенко заявив, що історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і цей злочин не має терміну давності.

Теми: голодоморгеноцидУкраїнаРосія
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