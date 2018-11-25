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МИД РФ отказалось признать Голодомор исключительно геноцидом украинцев

Воскресенье, 25 ноября 2018, 05:29

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что "попытки представить события 30 годов ХХ века исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего с историческими фактами.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Facebook 24 ноября.

"В 30 гг. XX века в Советском Союзе произошел сильный голод, который затронул многие народы, которые проживали на территории молодого государства. Он стал общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР", - говорится в заявлении.

"Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер", - подчеркнули в российском МИД.

Как сообщалось, во время церемонии памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемницы СССР, и это преступление не имеет срока давности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: голодоморгеноцидУкраинаРосcия
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