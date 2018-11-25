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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Неділя, 25 листопада 2018, 06:26
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. 1 український військовий загинув. 25 листопада окупанти вели вогонь у районі Попасної.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 25 листопада.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Новолуганське, Красногорівка, та Лебединське", - підкреслили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З мінометів калібру 120 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новолуганського.

"Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

Внаслідок бойових дій смертельне поранення отримав один військовослужбовець ОС", - наголосили у прес-центрі.

"Сьогодні, 25 листопада, зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь у районі Попасної. Втрат не допущено.

За даними розвідки, протягом минулої доби 2 російських окупантів було знищено, ще 3 - отримали поранення", - йдеться у звіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діїДонбас
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