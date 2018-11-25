ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ОС, дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. 1 украинский военный погиб. 25 ноября оккупанты вели огонь в районе Попасной.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 25 ноября.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Вольный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединское", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120 мм обстреливались позиции ОС вблизи Новолуганского.

"Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Крымского. Именно возле последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

В результате боевых действий смертельное ранение получил один военнослужащий ОС", - подчеркнули в пресс-центре.

"Сегодня, 25 ноября, из стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Попасной. Потерь не допущено.

По данным разведки, за прошедшие сутки 2 российских оккупантов было уничтожено, еще 3 - получили ранения", - говорится в отчете.