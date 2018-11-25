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Російські прикордонники заявили, що кораблі ВМС України перетнули кордон

Неділя, 25 листопада 2018, 09:40

У так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявляють, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

"Сьогодні вранці близько 7:00 за московським часом три кораблі Військово-морських сил України в порушення статей 19 і 21 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, що визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, перетнули державний кордон Російської Федерації, неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації", - цитує "Інтерфакс" прес-службу "управління".

 
Фото надано "Інтерфаксу" прес-службою "прикордонного управління ФСБ по Криму"

Там відзначили, що українські військові кораблі продовжують рух до Керченської протоки, в якій "діє дозвільний порядок руху і стоянки суден, відповідно до графіка руху і розстановки суден, затвердженим капітаном російського морського порту".

"Разом з тим, до теперішнього часу заявки встановленим порядком не подано, в графік проходу кораблі не включені. Кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються законним вимогам російської влади", - заявили російські прикордонники.

Вони заявили, що Прикордонна служба ФСБ вживає "всіх заходів для забезпечення безпеки судноплавства і регулювання руху суден в акваторіях Чорного, Азовського морів і Керченської протоки".

Раніше Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ в неділю здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

У ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Українська правда
Теми: РосіяПрикордонна службаАзовське мореЗбройні сили
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