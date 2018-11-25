Российские пограничники заявили, что корабли ВМС Украины пересекли границу

В так называемом "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье пересекли государственную границу России.

"Сегодня утром около 7:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу "управления".

Фото предоставлено "Интерфаксу" пресс-службой пограничного управления ФСБ по Крыму

Там отметили, что украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором "действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта".

"Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - заявили российские пограничники.

Они заявили, что Погранслужба ФСБ принимает "все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Ранее в ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ в воскресенье совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Так, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.