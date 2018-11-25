У Житомирі транспортний колапс, приміські автобуси скасовано

У Житомирі в неділю через ожеледицю не вийшли на маршрути комунальні автобуси, також зранку були скасовані майже всі приміські маршрути.

"У зв'язку з ожеледицею та обледенніням доріг комунальний транспорт автобусів не вийшов на лінію згідно запланованих графіків", - повідомив у Facebook начальник автобусного парку комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Роман Мусійчук.

Він додав, що комунальні служби міста працюють з 4 ранку, і щойно вони "справляться з ситуацією", транспорт буде випущено на лінію.

Житомир.info

Водночас диспетчери житомирського автовокзалу розповіли Житомир.info, що з 4 ранку до 10.00 майже усі рейси були відмінені через ожеледицю.

"Нині ситуація на дорогах покращується, однак частина перевізників уже скасувала свої рейси на сьогодні. Тому просять пасажирів з розумінням поставитись до відміни рейсів та затримок автобусів", - пише видання.

Житомир.info

Повідомляється також, що зранку неділі дороги Житомира "перетворились на суцільну ковзанку".

У зв’язку з складними погодними умовами і ожеледицею на дорозі патрульна поліція Житомирської області просить водіїв бути обережними, по можливості утриматись від поїздок.

Мешканка Житомира Олена Галагуза повідомила в Facebook, що вранці неділі у місті не працюють також служби таксі.