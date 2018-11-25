В Житомире транспортный коллапс, пригородные автобусы отменены

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 11:08
Житомир.info

В Житомире в воскресенье из-за гололеда не вышли на маршруты коммунальные автобусы, также утром были отменены почти все пригородные маршруты.

"В связи с гололедом и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированным графикам", - сообщил в Facebook начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Роман Мусийчук.

Он добавил, что коммунальные службы города работают с 4 утра, и только они "справятся с ситуацией", транспорт будет выпущен на линию.

 

В то же время диспетчеры житомирского автовокзала рассказали Житомир.info, что с 4 утра до 10.00 почти все рейсы были отменены из-за гололеда.

"Сейчас ситуация на дорогах улучшается, однако часть перевозчиков уже отменила свои рейсы на сегодня. Поэтому просят пассажиров с пониманием отнестись к отмене рейсов и задержкам автобусов", - пишет издание.

 

Сообщается также, что утром воскресенья дороги Житомира "превратились в сплошной каток".

В связи со сложными погодными условиями и гололедом на дороге патрульная полиция Житомирской области просит водителей быть осторожными, по возможности воздержаться от поездок.

Жительница Житомира Елена Галагуза сообщила в Facebook, что утром воскресенья в городе не работают также службы такси.

Украинская правда
Темы: Житомир транспорт дороги
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