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В МВС відреагували на пункти пропуску, заблоковані "євробляхерами"

Неділя, 25 листопада 2018, 16:34

У зв'язку з акціями "євробляхерів" з блокування пунктів пропуску у прикордонних районах на кордоні посилено заходи безпеки, створено ситуативні групи, у готовності до дій перебувають додаткові сили.

Про це увечері 25 листопада повідомили у департаменті комунікації МВС України

За даними МВС, наразі ускладнено рух в напрямку ПП "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краковець", "Солотвино" та "Угринів".

"Для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Нацполіції, у місцях проведення акцій працює поліція діалогу. Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу", - заявили в МВС.

"МВС просить власників авто, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, не вдаватися до радикальних дій", - йдеться  у повідомленні.  

Також в МВС повідомили, що для врегулювання поточної ситуації створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання пройде 26 листопада о 10:00

До робочої групи увійшли  перший заступник глави МВС Сергій Яровий, глава Нацполіції Сергій Князєв, глава ДПСУ Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. голови ДФСУ Олександр Власов.  

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Нагадаємо, 25 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією почали блокувати пункти пропуску на західній ділянці кордону.

За даними ДПСУ, ускладнений рух було зафіксовано на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Грушів", "Шегині" і "Краківець".

Як повідомив начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук, у першу ніч дії нових законів №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, до Польщі було повернуто 138 автомобілів.   

8 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, які повинні поставити крапку в питанні так званих "євро блях".

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений. Другий посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Згідно з новими правилами розмитнення автомобілів на єврономерах, громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу або сплатити митні платежі.

Українська правда
Теми: кордонавтоМВС
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