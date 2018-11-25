В МВС відреагували на пункти пропуску, заблоковані "євробляхерами"

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Неділя, 25 листопада 2018, 17:34

У зв'язку з акціями "євробляхерів" з блокування пунктів пропуску у прикордонних районах на кордоні посилено заходи безпеки, створено ситуативні групи, у готовності до дій перебувають додаткові сили.

Про це увечері 25 листопада повідомили у департаменті комунікації МВС України

За даними МВС, наразі ускладнено рух в напрямку ПП "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краковець", "Солотвино" та "Угринів".

"Для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Нацполіції, у місцях проведення акцій працює поліція діалогу. Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу", - заявили в МВС.

"МВС просить власників авто, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, не вдаватися до радикальних дій", - йдеться  у повідомленні.  

Також в МВС повідомили, що для врегулювання поточної ситуації створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання пройде 26 листопада о 10:00

До робочої групи увійшли  перший заступник глави МВС Сергій Яровий, глава Нацполіції Сергій Князєв, глава ДПСУ Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. голови ДФСУ Олександр Власов.  

Українська правда
Теми: кордон авто МВС
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