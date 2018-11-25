В МВС відреагували на пункти пропуску, заблоковані "євробляхерами"

У зв'язку з акціями "євробляхерів" з блокування пунктів пропуску у прикордонних районах на кордоні посилено заходи безпеки, створено ситуативні групи, у готовності до дій перебувають додаткові сили.

Про це увечері 25 листопада повідомили у департаменті комунікації МВС України

За даними МВС, наразі ускладнено рух в напрямку ПП "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краковець", "Солотвино" та "Угринів".

"Для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Нацполіції, у місцях проведення акцій працює поліція діалогу. Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу", - заявили в МВС.

"МВС просить власників авто, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, не вдаватися до радикальних дій", - йдеться у повідомленні.

Також в МВС повідомили, що для врегулювання поточної ситуації створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання пройде 26 листопада о 10:00.

До робочої групи увійшли перший заступник глави МВС Сергій Яровий, глава Нацполіції Сергій Князєв, глава ДПСУ Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в.о. голови ДФСУ Олександр Власов.