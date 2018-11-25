В МВД отреагировали на пункты пропуска, заблокированные "евробляхерами"

В связи с акциями "евробляхеров" по блокированию пунктов пропуска в приграничных районах на границе усилены меры безопасности, созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы.

Об этом вечером 25 ноября сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины

По данным МВД, в настоящее время затруднено движение в направлении ПП "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов".

"Для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Нацполиции, в местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь", - заявили в МВД.

"МВД просит автовладельцев, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям", - говорится в сообщении.

Также в МВД сообщили, что для урегулирования текущей ситуации создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска, первое заседание пройдет 26 ноября в 10:00.

В состав рабочей группы вошли первый замглавы МВД Сергей Яровой, глава Нацполиции Сергей Князев, глава ГПСУ Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. главы ГФС Александр Власов.

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Напомним, 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы.

По данным ДПСУ, движение было затруднено на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Грушев", "Шегини" и "Краковец".

Как сообщил начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук, в первую ночь действия новых законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, в Польшу было возвращено 138 автомобилей.

8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два закона, которые должны поставить точку в вопросе так называемых евроблях — авто с еврономерами и европейской регистрацией.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет снижен. Второй усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Согласно новым правилам растаможки автомобилей на еврономерах, граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения или уплатить таможенные платежи.