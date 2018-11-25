На Донбасі поранено 2 військових, окупанти застосували "заборонене" озброєння

У неділю у зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали поранень.

Про це ввечері 25 листопада повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Російські окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі 9 разів, 5 обстрілів ворог здійснив із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

"Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ООС в районі н.п. Травневе, Піски, Красногорівка та Лебединське. По оборонцях Троїцького ворог застосував міномети калібру 120 мм, біля Малинового та Водяного – таку ж зброю, але калібром 82 мм", - повідомили у штабі.