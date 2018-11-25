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На Донбассе ранены 2 военных, оккупанты применили "запрещенное" вооружение

Воскресенье, 25 ноября 2018, 17:41

В воскресенье в зоне проведения операции объединенных сил в результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Об этом вечером 25 ноября сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Российские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе 9 раз, 5 обстрелов враг осуществил с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. 

"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районе н.п.Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. По защитникам Троицкого враг применил минометы калибра 120 мм, возле Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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