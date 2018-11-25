Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скликаємо РНБО для оголошення воєнного стану - Турчинов

Неділя, 25 листопада 2018, 22:17
Скликаємо РНБО для оголошення воєнного стану - Турчинов
прес-служба президента

Опівночі в неділю відбудеться засідання РНБО, на якому буде розглянуто питання оголошення воєнного стану у зв'язку з агресією Росії в районі Керченської протоки

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання воєнного кабінету під керівництвом президента Петра Порошенка.

"Заслухавши доповідь начальника Генерального штабу та міністра оборони про події у районі Керченської протоки, воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі ВМС є ні чим іншим як актом воєнної агресії", - сказав він.

"Запропоновано провести засідання Ради нацбезпеки і оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться сьогодні о 24 годині", - сказав Турчинов.

Про те, що саме означає введення воєнного стану, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Воєнний станАзовське мореРНБОТурчинов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Воєнний стан
В "Слузі народу" вимагають перевірку всіх обласних воєнкомів, Борисов на особливому контролі
"Київ вечірній. Комендантський". УП знайшла ресторани, які працюють уночі
Адвоката й посадовця Київської ОВА викрили на незаконній схемі переправлення за кордон
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: