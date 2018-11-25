Скликаємо РНБО для оголошення воєнного стану - Турчинов

Опівночі в неділю відбудеться засідання РНБО, на якому буде розглянуто питання оголошення воєнного стану у зв'язку з агресією Росії в районі Керченської протоки

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання воєнного кабінету під керівництвом президента Петра Порошенка.

"Заслухавши доповідь начальника Генерального штабу та міністра оборони про події у районі Керченської протоки, воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі ВМС є ні чим іншим як актом воєнної агресії", - сказав він.

"Запропоновано провести засідання Ради нацбезпеки і оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться сьогодні о 24 годині", - сказав Турчинов.