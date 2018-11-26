Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Що трапилось 25 листопада в Азовському морі?

Зранку 25 листопада три українські військові кораблі направлялися з Одеси до Маріуполя. Їхнє попередження про перетин Керченської протоки російські прикордонники начебто не отримали.

Росіяни розцінили це як перетин кордону. Кораблі ВМС РФ спробували заблокувати українців, один з кораблів протаранили.

Росія закрила Керченcьку протоку для проходу будь-яких кораблів. У небо підняли вертольоти та штурмовики.

Ввечері стало відомо про затримання ФСБ трьох українських кораблів. Затримування супроводжувалося вогнем. Поранені шестеро українців, двоє з них – у важкому стані.

Президент призначив засідання воєнного кабінету та РНБО. Головне питання екстреного засідання – можливість введення воєнного стану.

За його підсумками Порошенко запропонував Верховній Раді протягом двох днів ухвалити рішення про введення воєнного стану.

Наступного дня з’явився текст указу, згідно з яким воєнний стан мав бути введений строком на 60 днів.

Однак після розгляду в парламенті, строк дії скоротили до 30 днів, і воєнний стан триватиме з 14 години 26 листопада до 14 години 26 грудня і поширюватиметься на 10 областей.

"Українська правда" пояснює що означатиме введення воєнного стану в Україні на практиці.

Що в указі президента?

Насправді, президент видав одразу два укази, одним з яких вводиться в дію рішення РНБО, що містить 12 пунктів, більшість з яких стосуються підготовки до введення воєнного стану (один пункт вказаний як таємний).

Другим указом, який схвалила Верховна Рада власне й введений воєнний стан і вказані його заходи.



Також має бути приведена у повну готовність система цивільного захисту,

утворені ради оборони та забезпечення сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Окремим пунктом цього указу пропонувалось тимчасово обмежити ряд конституційних прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України, однак президент Порошенко публічно заявив, що обмеження конституційних прав громадян буде застосовано лише у випадку повномасштабної російської інтервенції.

В яких областях діятиме воєнний стан?

Воєнний стан розповсюджується на 10 областей: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську та Вінницьку.

До переліку ввійшли області, які розташовані вздовж російського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Вінницька область потрапила до списку у зв’язку з тим, що граничить з придністровської ділянкою молдавського кордону.

Що таке воєнний стан, який також помилково називають "військовий стан"?

Це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави.

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента.

Хто керує під час воєнного стану?

Згідно із законом, керівництво державою переходить до військового командування, яке разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування мають запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму.

Що таке "військові адміністрації"?

Це тимчасові державні органи, які можуть бути утворені на територіях, де проголошено воєнний стан. Рішення про доцільність їхнього створення приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

Адміністрації утворюються в одному чи декількох населених пунктах. Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається та звільняється президентом України за пропозицією Генерального штабу.

Чи потрібно йти у військомат?

Закон про мобілізацію говорить, що громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

Проте це не означає миттєвої мобілізації. Під час засідання РНБО президент заявив, що "рішення [про введення воєнного стану] не передбачає негайної мобілізації; але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги".

Втім, навіть якщо військомати цілеспрямовано не шукатимуть військовозобов’язаних, громадянам, які перебувають на обліку, змінювати місце проживання буде досить проблематично. Без дозволу військового комісара це заборонено.

Чи відбудуться вибори президента та парламенту під час дії воєнного стану?

Вибори під час воєнного стану не проводяться. Це стосується виборів президента, виборів до Верховної Ради, до Верховної Ради АР Крим та до органів місцевого самоврядування.

Також забороняється проводити будь-які референдуми. Зміна Конституції України та Конституції АР Криму також заборонені.

Однак після голосування за введення воєнного стану, Верховна Рада проголосувала за проведення виборів президента 31 березня 2019 року, тобто після закінчення дії воєнного стану в 10 областях.

Чи обмежуються якісь права?

Так. Умови воєнного стану передбачають повну заборону проведення страйків, масових зібрань та акцій. Тобто, наприклад, під заборону потраплять ці ж акції євробляхерів. Або можливі протести проти підвищення ціни на газ.

Військове командування під час воєнного стану має право запроваджувати комендантську годину, встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду в населені пункти, обмежувати свободу пересування громадян, а також рух транспортних засобів.



Нова військова влада отримає право перевіряти документи, а в разі потреби проводити огляд речей, транспорту, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Запрацює також право на заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, якщо вони становлять ризик для суверенітету та національної безпеки України.

У той же час у законі передбачено цілий список прав, обмеження яких забороняється. Зокрема, це заборона тортур, покарання, принизливого поводження. У громадян залишається право на справедливий суд та правову допомогу.

Що значить "трудова повинність"?

У разі запровадження воєнного стану військове командування та інші органи влади отримують право оголосити трудову повинність та залучати громадян до суспільно корисних робіт.



Це передбачає виконання робіт оборонного характеру, а також у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а також їхніх наслідків.

Тривалість виконання таких робіт та їхня оплата встановлюються відповідно до українського трудового законодавства.

Що значить "конфіскація майна"?

У разі необхідності, закон справді дозволяє примусово відчужувати майно, що перебуває в приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави.

Все це якось компенсується?

Якщо під час примусового відчуження майна не було попереднього повного відшкодування вартості, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати в судовому порядку повернення такого майна.

Також колишні власники можуть вимагати взамін надання іншого майна, якщо це можливо.

Чи обмежується діяльність ЗМІ?

Так. Воєнний стан передбачає, що командування зможе контролювати підприємства зв’язку, телерадіоорганізації та видавництва з метою проведення роз’яснювальної роботи серед військових і цивільного населення.

Крім того, існує ризик заборони роботи особистих та колективних радіостанцій, передачі інформації через комп’ютерні мережі.

У разі порушення вимог режиму воєнного стану в громадян чи організацій можуть вилучити теле- та радіообладнання, відео- та аудіоапаратуру, комп’ютери або будь-які інші засоби зв’язку.

За яких умов можуть скасувати воєнний стан?

Воєнний стан скасовується або після закінчення строку, на який його було введено, або окремим указом президента про скасування воєнного стану.

Чи вводився вже колись в Україні воєнний стан?

За часи незалежності в Україні ще ніколи не вводили воєнний стан, тому спрогнозувати його наслідки доволі складно.