Созываем СНБО для объявления военного положения - Турчинов

В полночь в воскресенье состоится заседание СНБО, на котором будет рассмотрен вопрос объявления военного положения в связи с агрессией России в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко.

"Заслушав доклад начальника Генерального штаба и министра обороны о событиях в районе Керченского пролива, военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ни чем иным как актом военной агрессии", - сказал он.

"Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня в 24 часа", - сказал Турчинов.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"