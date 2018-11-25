Созываем СНБО для объявления военного положения - Турчинов

78498 просмотров
Воскресенье, 25 ноября 2018, 23:17
пресс-служба президента

В полночь в воскресенье состоится заседание СНБО, на котором будет рассмотрен вопрос объявления военного положения в связи с агрессией России в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко.

"Заслушав доклад начальника Генерального штаба и министра обороны о событиях в районе Керченского пролива, военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ни чем иным как актом военной агрессии", - сказал он.

"Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня в 24 часа", - сказал Турчинов.

Украинская правда
Темы: Турчинов СНБО
powered by lun.ua
По теме
Турчинов: Говорить с марионетками не будем, Путин "прячет слона" 16 ноября 2018, 11:17
Турчинов: Украина готовит новые "мощные" санкции из-за "выборов" на Донбассе 15 ноября 2018, 11:56
Турчинов о российских санкциях: Напугали ежей голым задом! 1 ноября 2018, 12:58
Все новости
Главные новости
Муженко: На судах ВМС было 23 человека, связь с ними утеряна
Порошенко просит Раду рассмотреть введение военного положения
В ФСБ подтвердили захват украинских кораблей
Созываем СНБО для объявления военного положения - Турчинов
Все новости
Война

Как Россия ведет филателистическую агрессию против Украины

Фото

10 картинок о том, что случается в душе с каждым

Поиск по сайту
Архив
Весь архів