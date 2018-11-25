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Созываем СНБО для объявления военного положения - Турчинов

Воскресенье, 25 ноября 2018, 22:17
Созываем СНБО для объявления военного положения - Турчинов
пресс-служба президента

В полночь в воскресенье состоится заседание СНБО, на котором будет рассмотрен вопрос объявления военного положения в связи с агрессией России в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания военного кабинета под руководством президента Петра Порошенко.

"Заслушав доклад начальника Генерального штаба и министра обороны о событиях в районе Керченского пролива, военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ни чем иным как актом военной агрессии", - сказал он.

"Предложено провести заседание Совета нацбезопасности и обороны для объявления правового режима военного положения. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится сегодня в 24 часа", - сказал Турчинов.

О том, что именно означает введение военного положения, читайте в материале УП "Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?"

Украинская правда

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Темы: Военное положениеАзовское мореСНБОТурчинов
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