Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав

Президент Петро Порошенко у понеділок проведе консультації з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і лідерами інших держав щодо агресії Росії в Керченській протоці.

Про це він заявив у ніч на понеділок на засіданні РНБО.

"Завтра зранку я запросив переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ці переговори будуть проведені, це підтверджено. В тому числі, завтра відбудуться відповідні консультації з лідерами інших держав", - сказав Порошенко.

Він також звернувся до партнерів по Будапештському меморандуму та до світової спільноти з проханням об'єднати зусилля для захисту України.

"Ми звертаємося до наших країн-партнерів по Будапештському меморандуму, які брали на себе зобов'язання забезпечити захист територіальної цілісності й незалежності нашої держави. Ми звертаємося до країн Європейського Союзу, в тому числі до учасників "нормандського формату" як представників Євросоюзу, для того, щоб ми скоординували наші ефективні дії, які б забезпечили захист України. І звертаємося до всієї проукраїнської світової коаліції – ми маємо об'єднати зусилля", - підкреслив президент.