Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав

Понеділок, 26 листопада 2018, 00:17

Президент Петро Порошенко у понеділок проведе консультації з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і лідерами інших держав щодо агресії Росії в Керченській протоці.

Про це він заявив у ніч на понеділок на засіданні РНБО.

"Завтра зранку я запросив переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ці переговори будуть проведені, це підтверджено. В тому числі, завтра відбудуться відповідні консультації з лідерами інших держав", - сказав Порошенко.

Він також звернувся до партнерів по Будапештському меморандуму та до світової спільноти з проханням об'єднати зусилля для захисту України.

"Ми звертаємося до наших країн-партнерів по Будапештському меморандуму, які брали на себе зобов'язання забезпечити захист територіальної цілісності й незалежності нашої держави. Ми звертаємося до країн Європейського Союзу, в тому числі до учасників "нормандського формату" як представників Євросоюзу, для того, щоб ми скоординували наші ефективні дії, які б забезпечили захист України. І звертаємося до всієї проукраїнської світової коаліції – ми маємо об'єднати зусилля", - підкреслив президент.

Українська правда
Теми: ПорошенкоНАТОЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: