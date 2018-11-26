Порошенко в понеділок поговорить з генсеком НАТО та лідерами держав

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Понеділок, 26 листопада 2018, 01:17

Президент Петро Порошенко у понеділок проведе консультації з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом і лідерами інших держав щодо агресії Росії в Керченській протоці.

Про це він заявив у ніч на понеділок на засіданні РНБО.

"Завтра зранку я запросив переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ці переговори будуть проведені, це підтверджено. В тому числі, завтра відбудуться відповідні консультації з лідерами інших держав", - сказав Порошенко.

Він також звернувся до партнерів по Будапештському меморандуму та до світової спільноти з проханням об'єднати зусилля для захисту України.

"Ми звертаємося до наших країн-партнерів по Будапештському меморандуму, які брали на себе зобов'язання забезпечити захист територіальної цілісності й незалежності нашої держави. Ми звертаємося до країн Європейського Союзу, в тому числі до учасників "нормандського формату" як представників Євросоюзу, для того, щоб ми скоординували наші ефективні дії, які б забезпечили захист України. І звертаємося до всієї проукраїнської світової коаліції – ми маємо об'єднати зусилля", - підкреслив президент.

Українська правда
Теми: Порошенко НАТО ЄС Росія
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