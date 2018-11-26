Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко в понедельник поговорит с генсеком НАТО и лидерами государств

Понедельник, 26 ноября 2018, 00:17

Президент Петр Порошенко в понедельник проведет консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами других государств в отношении агрессии России в Керченском проливе.

Об этом он заявил в ночь на понедельник на заседании СНБО.

"Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Эти переговоры будут проведены, это подтверждено. В том числе, завтра состоятся соответствующие консультации с лидерами других государств", - сказал Порошенко.

Он также обратился к партнерам по Будапештскому меморандуму и к мировому сообществу с просьбой объединить усилия для защиты Украины.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства обеспечить защиту территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе к участникам "нормандского формата" как представителям Евросоюза, для того, чтобы мы скоординировали наши эффективные действия, которые бы обеспечили защиту Украины. И обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции - мы должны объединить усилия", - подчеркнул президент.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоНАТОЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
Все новости...
Реклама: