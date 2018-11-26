Порошенко в понедельник поговорит с генсеком НАТО и лидерами государств

2011 просмотров
Понедельник, 26 ноября 2018, 01:17

Президент Петр Порошенко в понедельник проведет консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами других государств в отношении агрессии России в Керченском проливе.

Об этом он заявил в ночь на понедельник на заседании СНБО.

"Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Эти переговоры будут проведены, это подтверждено. В том числе, завтра состоятся соответствующие консультации с лидерами других государств", - сказал Порошенко.

Он также обратился к партнерам по Будапештскому меморандуму и к мировому сообществу с просьбой объединить усилия для защиты Украины.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства обеспечить защиту территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе к участникам "нормандского формата" как представителям Евросоюза, для того, чтобы мы скоординировали наши эффективные действия, которые бы обеспечили защиту Украины. И обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции - мы должны объединить усилия", - подчеркнул президент.

Украинская правда
Темы: Порошенко НАТО ЕС Росcия
powered by lun.ua
По теме
Климкин об агрессии РФ: Нам нужны не просто заявления друзей, а четкая последовательность действий 25 ноября 2018, 23:42
Порошенко соберет Военный кабинет в связи с событиями на Азове 25 ноября 2018, 21:33
У Порошенко прокомментировали российскую агрессию на Азове 25 ноября 2018, 21:10
Все новости
Главные новости
Неподалеку от российского посольства сгорел автомобиль на дипномерах
Полиция переходит на усиленный вариант несения службы - Князев
Турчинов рассказал, как повлияет военное положение на выборы-2019
Украина обратилась к ЕС относительно новых санкций против России
Все новости
здоровье

13 причин, почему быть "ночной совой" – вредно

Образование

Вступление-2019: что будут требовать для вступления на медиков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів