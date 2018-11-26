Порошенко в понедельник поговорит с генсеком НАТО и лидерами государств

Президент Петр Порошенко в понедельник проведет консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами других государств в отношении агрессии России в Керченском проливе.

Об этом он заявил в ночь на понедельник на заседании СНБО.

"Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Эти переговоры будут проведены, это подтверждено. В том числе, завтра состоятся соответствующие консультации с лидерами других государств", - сказал Порошенко.

Он также обратился к партнерам по Будапештскому меморандуму и к мировому сообществу с просьбой объединить усилия для защиты Украины.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства обеспечить защиту территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе к участникам "нормандского формата" как представителям Евросоюза, для того, чтобы мы скоординировали наши эффективные действия, которые бы обеспечили защиту Украины. И обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции - мы должны объединить усилия", - подчеркнул президент.