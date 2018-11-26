Через протести євробляхарів на кордоні застрягли три автобуси з дітьми зі Львова і Одеси

Три автобуси з дітьми не можуть перетнути кордон через протести євробляхарів, які розпочалися на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє ZAXID.NET

Близько 70 дітей віком від 7 до 15 років поверталися до України з фестивалю бальних танців у Кракові. Вони вихованці львівського клубу "Талісман" та клубу "Лілія" з Одеси. Серед пасажирів автобусів є також декілька вагітних жінок.

Супроводжуючий дитячої танцювальної групи Володимир Козак повідомив, що два автобуси ще за 10 км від кордону зупинила польська поліція, оскільки перед пунктом пропуску утворилася велика черга з автомобілів. Ще один автобус застряг на території пункту пропуску Краковець-Корчова.

"Дітям холодно. Ми стоїмо вже 7 годин, гріємо автобуси, але у кількох дітей піднімається температура. Я зв'язувався з нашими прикордонниками, але поки результату нема. Просимо про розголос", - повідомив Володимир Козак.

Пасажирка одного з автобусів, які зупинили на під'їзді до кордону, Соломія Телішевська повідомила, що дітям бракує їжі і пиття. У її автобусі перебуває 19 дітей та дві вагітні жінки, а у сусідньому 27 дітей.

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Нагадаємо, 25 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією почали блокувати пункти пропуску на західній ділянці кордону.

За даними ДПСУ, ускладнений рух було зафіксовано на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Грушів", "Шегині" і "Краківець".

Як повідомив начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук, у першу ніч дії нових законів №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, до Польщі було повернуто 138 автомобілів.

8 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, які повинні поставити крапку в питанні так званих "євро блях".

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений. Другий посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Згідно з новими правилами розмитнення автомобілів на єврономерах, громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу або сплатити митні платежі.