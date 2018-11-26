Из-за протестов евробляхарей на границе застряли три автобуса с детьми из Львова и Одессы

Три автобуса с детьми не могут пересечь границу из-за протестов евробляхарей, которые начались на украинско-польской границе.

Об этом сообщает ZAXID.NET

Около 70 детей в возрасте от 7 до 15 лет возвращались в Украину с фестиваля бальных танцев в Кракове. Они воспитанники львовского клуба "Талисман" и клуба "Лилия" из Одессы. Среди пассажиров автобусов также несколько беременных женщин.

Сопровождающий детской танцевальной группы Владимир Козак сообщил, что два автобуса еще в 10 км от границы остановила польская полиция, поскольку перед пунктом пропуска образовалась большая очередь из автомобилей. Еще один автобус застрял на территории пункта пропуска Краковец-Корчова.

"Детям холодно. Мы стоим уже 7:00, греем автобусы, но у нескольких детей поднимается температура. Я связывался с нашими пограничниками, но пока результата нет. Просим об огласке", - сообщил Владимир Козак.

Пассажирка одного из автобусов, которые остановили на подъезде к границе, Соломия Телишевская сообщила, что детям не хватает еды и питья. В ее автобусе находится 19 детей и две беременные женщины, а в соседнем 27 детей.

Читайте также:

"Евробляхи" в законе. Ответы на самые распространенные вопросы

Напомним, 25 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокировать пункты пропуска на западном участке границы.

По данным ДПСУ, движение было затруднено на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Грушев", "Шегини" и "Краковец".

Как сообщил начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук, в первую ночь действия новых законов №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами, в Польшу было возвращено 138 автомобилей.

8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два закона, которые должны поставить точку в вопросе так называемых евроблях — авто с еврономерами и европейской регистрацией.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет снижен. Второй усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Согласно новым правилам растаможки автомобилей на еврономерах, граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения или уплатить таможенные платежи.