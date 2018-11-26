Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах
Понеділок, 26 листопада 2018, 01:06
Неподалік посольства РФ у Києві горів автомобіль з дипломатичними номерами
Про це повідомляє кореспондент УП
У провулку Ярослава Хомова 14-а, на відстані близько 1 км від посольства РФ горів автомобіль. Пожежні, які прибули на місце, загасили вогонь. На місці працює поліція.
Номерні знаки DP 001 належать автомобілям російських дипломатичних представництв, штатних консульських установ, а також членів дипломатичного персоналу згаданих установ
Як відомо, під посольством РФ у Києві 25 листопада зібралися учасники акції проти російської агресії в Азовському морі. Вони принесли шини та паперові кораблики. Деякі з них кидали на територію посольства фаєри і намагались палити шини.