Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах
Неподалік посольства РФ у Києві горів автомобіль з дипломатичними номерами
Про це повідомляє кореспондент УП
У провулку Ярослава Хомова 14-а, на відстані близько 1 км від посольства РФ горить автомобіль. Пожежні, які прибули на місце, загасили вогонь.
Як відомо, під посольством РФ у Києві 25 листопада зібиралися учасники акції проти російської агресії в Азовському морі. Вони принесли шини та паперові кораблики. Деякі з них кидали на територію посольства фаєри і намагались палити шини.