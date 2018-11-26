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Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах

Понеділок, 26 листопада 2018, 01:06

Неподалік посольства РФ у Києві горів автомобіль з дипломатичними номерами

Про це повідомляє кореспондент УП

У провулку Ярослава Хомова 14-а, на відстані близько  1 км від посольства РФ горів автомобіль. Пожежні, які прибули на місце, загасили вогонь. На місці працює поліція.

 
фото: Ельдар Сарахман

Номерні знаки DP 001 належать автомобілям російських дипломатичних представництв, штатних консульських установ, а також членів дипломатичного персоналу згаданих установ

 
 
фото: Соня Лукашова
 
 

Як відомо, під посольством РФ у Києві 25 листопада зібралися учасники акції проти російської агресії в Азовському морі.  Вони принесли шини та паперові кораблики. Деякі  з них кидали на територію посольства фаєри і намагались палити шини.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївРосія
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