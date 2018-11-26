Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах

Неподалік посольства РФ у Києві горів автомобіль з дипломатичними номерами

Про це повідомляє кореспондент УП

У провулку Ярослава Хомова 14-а, на відстані близько 1 км від посольства РФ горить автомобіль. Пожежні, які прибули на місце, загасили вогонь.

фото: Ельдар Сарахман

фото: Соня Лукашова

Як відомо, під посольством РФ у Києві 25 листопада зібиралися учасники акції проти російської агресії в Азовському морі. Вони принесли шини та паперові кораблики. Деякі з них кидали на територію посольства фаєри і намагались палити шини.