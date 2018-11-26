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Неподалеку от российского посольства сгорел автомобиль на дипномерах

Понедельник, 26 ноября 2018, 01:06

Неподалеку посольства РФ в Киеве горел автомобиль с дипломатическими номерами

Об этом сообщает корреспондент УП

В переулке Ярослава Хомовв  14-а, на расстоянии около 1 км от посольства РФ горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь. На месте работает полиция.

 
фото: Ельдар Сарахман

Номерные знаки DP 001 принадлежат автомобилям российских дипломатических представительств, штатных консульских учреждений, а также членов дипломатического персонала упомянутых учреждений

 
 
фото: Соня Лукашова
 
 

Как известно, под посольством РФ в Киеве 25 ноября собрались участники акции против российской агрессии в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.

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Темы: КиевРосcия
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