Неподалеку от российского посольства сгорел автомобиль на дипномерах
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Понедельник, 26 ноября 2018, 02:06
Неподалеку посольства РФ в Киеве горел автомобиль с дипломатическими номерами
Об этом сообщает корреспондент УП
В переулке Ярослава Хомовв 14-а, на расстоянии около 1 км от посольства РФ горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь.
Как известно, под посольством РФ в Киеве 25 ноября собрались участники акции против российской агрессии в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.