Неподалеку от российского посольства сгорел автомобиль на дипномерах
Понедельник, 26 ноября 2018, 01:06
Неподалеку посольства РФ в Киеве горел автомобиль с дипломатическими номерами
Об этом сообщает корреспондент УП
В переулке Ярослава Хомовв 14-а, на расстоянии около 1 км от посольства РФ горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь. На месте работает полиция.
Номерные знаки DP 001 принадлежат автомобилям российских дипломатических представительств, штатных консульских учреждений, а также членов дипломатического персонала упомянутых учреждений
Как известно, под посольством РФ в Киеве 25 ноября собрались участники акции против российской агрессии в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.