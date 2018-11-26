Неподалеку от российского посольства сгорел автомобиль на дипномерах

Неподалеку посольства РФ в Киеве горел автомобиль с дипломатическими номерами

Об этом сообщает корреспондент УП

В переулке Ярослава Хомовв 14-а, на расстоянии около 1 км от посольства РФ горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь.

фото: Ельдар Сарахман

фото: Соня Лукашова

Как известно, под посольством РФ в Киеве 25 ноября собрались участники акции против российской агрессии в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.