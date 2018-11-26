Патріарх Філарет – росіянам: Сховайте меч і поверніться додому

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет закликає українське суспільство до єднання в умовах ескалації російської агресії, а Росію – припинити атаки.

У зверненні він зазначив, що у морі біля окупованої Росією Керчі стався "новий акт відкритої збройної агресії РФ", було атаковано та захоплено українські військові кораблі, поранено та взято в полон наших моряків.

"Дотепер Кремль намагався брехнею приховувати свою агресію проти Української держави, використовуючи війська без розпізнавальних знаків, прикриваючись місцевими колаборантами, розповідаючи про "громадянську війну на Донбасі" та "самовизначення народу Криму". 25 листопада Російська Федерація вчинила відкритий акт агресії проти України, який вже не приховує", – констатував Філарет.

На його думку, український народ на це може дати лише одну відповідь – мужньо протистояти ворогу, ставши на захист рідного краю.

"Закликаю політиків відкласти суперечки та згуртуватися. Адже якщо ворог зруйнує саму нашу державність – про які посади дбатимете, де будете керувати?", – зазначив патріарх.

"Закликаю до єднання все українське суспільство, бо без перемоги не буде ані справжнього миру, ані добробуту, ані щасливого майбутнього для кожного з нас", – додав він.

"Знову звертаю свій голос до братовбивць – нових каїнів, які, називаючи наш народ своїм братом, прийшли в наш дім, щоб проливати кров і поневолювати: отямтеся і припиніть чинити зло! Сховайте меч свій і поверніться до свого дому!", – заявив Філарет.

Він нагадав, що "Бог все бачить і кожному відплатить належне".

"Церква Київського патріархату закликає Боже благословення на українських воїнів, які обороняють країну від агресора, і на всю нашу державу. Пам‘ятайте: з нами правда, тому з нами Бог, а де Бог – там перемога!", – зазначив патріарх УПЦ КП.

"Закликаю всіх віруючих підносити свої молитви за перемогу і мир для України – це є той посильний внесок у спільну справу, який може зробити кожен з вас", – закликав він.

Філарет також переконаний, що "правда і сила Божа переможуть новітнього Каїна і нового фараона, з рабства якому виводить Господь Україну".