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Патриарх Филарет – россиянам: Спрячьте меч и вернитесь домой

Понедельник, 26 ноября 2018, 10:20

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призывает украинское общество к единению в условиях эскалации российской агрессии, а Россию – прекратить атаки.

В обращении он отметил, что в море возле оккупированной Россией Керчи произошел "новый акт открытой вооруженной агрессии РФ", были атакованы и захвачены украинские военные корабли, ранены и взяты в плен наши моряки.

"До сих пор Кремль пытался ложью скрывать свою агрессию против украинского государства, используя войска без опознавательных знаков, прикрываясь местными коллаборационистами, рассказывая о "гражданской войне на Донбассе" и "самоопределении народа Крыма". 25 ноября Российская Федерация сделала открытый акт агрессии против Украины, который уже не скрывает", – констатировал Филарет.

По его мнению, украинский народ на это может дать только один ответ – мужественно противостоять врагу, встав в защиту родного края.

"Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность – о каких должностях будете заботиться, где будете управлять?", – отметил патриарх.

"Призываю к единению все украинское общество, ибо без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас", – добавил он.

"Опять обращаю свой голос к братоубийцам – новым каинам, которые, называя наш народ своим братом, пришли в наш дом, чтобы проливать кровь и порабощать: опомнитесь и прекратите вершить зло! Спрячьте меч и вернитесь в свой дом!", – заявил Филарет.

Он напомнил, что "Бог все видит и каждому воздаст должное".

"Церковь Киевского патриархата призывает Божие благословение на украинских воинов, которые защищают страну от агрессора, и на всю нашу страну. Помните: с нами правда, поэтому с нами Бог, а где Бог – там победа!", – отметил патриарх УПЦ КП.

"Призываю всех верующих возносить свои молитвы за победу и мир для Украины – это тот посильный вклад в общее дело, которое может сделать каждый из вас", – призвал он.

Филарет также убежден, что "правда и сила Божья победят нового Каина и нового фараона, из рабства котором выводит Господь Украину".

Темы: церковьРосcияАзовское моревойна
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