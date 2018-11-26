МВС – "євробляхарям": Готові реєструвати розмитнені авто цілодобово

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені авто з європейською реєстрацією.

Про це йшлося 26 листопада під час міжвідомчої наради з питань врегулювання ситуації із ускладненням і блокуванням автомобільного руху у пунктах пропуску на державному кордоні, інформує сайт МВС.

Зазначається, що крім керівників Нацполіції, Держприкордонслужби, Головного сервісного центру МВС у ній взяли участь і керівники Державної фіскальної служби.

Учасники наради наголосили на необхідності неухильного дотримання водіями транспортних засобів, що перетинають державний кордон, норм законів №8487 і №8488 щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

"Для цього регіональні сервісні центри МВС готові забезпечити безперебійну роботу із державної реєстрації розмитнених транспортних засобів у цілодобовому режимі", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Водночас на урядовому рівні тривають міжвідомчі консультації щодо впровадження спрощеного порядку реалізації норм цих законів для полегшення реєстраційних процедур для водіїв таких ТЗ.

Наголошується, що підрозділи Національної поліції та Держприкордонслужби працюють у прикордонних районах у посиленому режимі відповідно до доручення міністра внутрішніх справ.

Правоохоронці закликають учасників протестів дотримуватися публічного порядку і утриматися від провокацій.

Як повідомлялось, 26 листопада рух через низку пунктів пропуску на кордоні залишається ускладненим через дії власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково чи повністю блокують рух прилеглими дорогами.